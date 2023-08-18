Kırgızistan'da 3. Meykin Asya Uluslararası Müzik Festivali başladı

Kırgızistan'ın Issık Göl kıyısındaki tatil merkezi Çolpon-Ata şehrinde düzenlenen 3. "Meykin Asya" Uluslararası Müzik Festivali'nin resmi açılış töreni yapıldı.

Kırgızistan Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikaları Bakanı Altınbek Maksutov, törende yaptığı konuşmada, festivalin en saygın ve prestijli müzik etkinliklerinden biri haline geldiğini söyledi.

Maksutov, festivalin, yetenekli genç şarkıcıların kariyerine ve dünyada ün sahip olmasına katkı sağladığını belirtti.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Sultan Raev de festivalin ilkinin 2013'te yapıldığını anımsatarak "Meykin Asya Uluslararası Müzik Festivali'nin benim için özel bir yeri var. Çünkü, bu festival, Türk dünyasındaki çağdaş müziğin, dostluğun, güzelliğin ve motivasyonun festivalidir." diye konuştu.

Kırgızistan Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanlığının düzenlediği festivale, Kırgızistan hükümeti, Issık Göl Valiliği, Kırgızistan Devlet Radyo Televizyon Kurumu ile TÜRKSOY destek veriyor.

Festivalde, Kırgızistan'dan ses sanatçısı Aktan İsabayev'in başkanlığındaki jürinin üyeliklerini, Türkiye'den besteci Selim Çaldıran, Kuzey Makedonya'dan Dünya Festivaller Birliği Başkanı Maryan Katarovski, Kazakistan'dan devlet sanatçısı Bahtiyar Taylakbayev, Özbekistan'dan devlet sanatçısı Nodir Sidikov, Rusya'dan yapımcı Vadim Hüseinov üstlendi.

Festivale, Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Macaristan, Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Bosna Hersek, Rusya, Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Slovenya ve Sırbistan'dan 18-35 yaş arası yetenekli genç şarkıcılar katılıyor.

Kırgızistan'ı küresel kültür ve turizm alanına entegre etmeyi amaçlayan festivalin finali, ödül töreni ve gala konseri 20 Ağustos'ta yapılacak.