Kiraz'da 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerle kutlandı

İzmir'in Kiraz ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla konser ve halk oyunları gösterisi düzenlendi.

Kiraz Belediyesince Cem Yazan Çok Amaçlı Pazaryeri'nde düzenlenen etkinliklerde Öykü Gürman ve Canlı Orkestrası sahne aldı, halk oyunları gösterisi gerçekleştirildi.

Etkinlikte konuşan Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar Kutlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı gönülden kutladıklarını belirterek, "Allah bu millete böyle zaferler yaşatmayı nasip eylesin. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarının ve bu vatan için şehit düşmüş tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun." dedi.

Kutlu, konuşmanın ardından Öykü Gürman'a teşekkür ederek çiçek takdim etti.