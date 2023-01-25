Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırağı Darende'de ağaçları beyaza bürüdü

Kültür Sanat Haberleri

Kırağı Darende'de ağaçları beyaza bürüdü

Malatya'nın Darende ilçesinde etkili olan soğuk hava nedeniyle meydana gelen kırağı ağaçları beyaza bürüdü.

Malatya'nın Darende ilçesinde etkili olan soğuk hava nedeniyle meydana gelen kırağı ağaçları beyaza bürüdü.

İlçenin bin 500 rakımlı Palanga ve Yeniköy Mahallelerinde etkilini gösteren soğuk hava dolayısıyla ağaçlar kırağıyla kaplandı.

Bitki ve ağaçlarda oluşan kırağı görsel şölen sundu.

Mahalle sakinlerinden Latif Şimşek, bu sene henüz kar yağmadığını belirterek, "Hava sıcaklıkları geceleri eksi 12 dereceye düşüyor. İnşallah yakın zamanda kar yağışı olur." dedi.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

Yeniköy Malatya Darende Kültür Sanat Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title