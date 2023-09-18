Kıraç, Bandırma'da Kurtuluş Günü konseri verdi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 17 Eylül Kurtuluş Günü kapsamında Kıraç sevenleri ile buluştu. Bandırma'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yılı çeşitli etkinlikler ile kutlandı. Ünlü sanatçı Kıraç, en sevilen şarkılarını seslendirdi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 17 Eylül Kurtuluş Günü kapsamında Kıraç sevenleri ile buluştu.

17 Eylül Bandırma'nın Kurtuluşunda, Anadolu Rock'ın sevilen ismi Kıraç'ın unutulmaz şarkılarıyla birlikte kutlandı.

Bandırma'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yılı çeşitli etkinlikler ile kutlandı. 17 Eylül Bandırma'nın Kurtuluşu kutlama etkinlikleri kapsamında Anadolu Rock'ın sevilen ismi ünlü sanatçı Kıraç sahne aldı. Bandırma Cumhuriyeti'nde binlerce Bandırmalı, 17 kutlamaları için bir araya geldi.

Konser öncesinde günün anlam ve önemine dair konuşmasını gerçekleştiren Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun, "Bu meydanları hep beraber binlerce kez doldurduk. Özel anlamlı günlerde güzel konserle birliktelik sağladık. Bu yıl 32'ncisini gerçekleştirdiğimiz Kuşcenneti Festivallerini birbirinden önemli sanatçılarla kutlayacağız. Kuruluşun ve kurtuluşun şehri Bandırma'da Belediye Başkanlığı yaptığım için onur ve gurur duyuyorum. Bugün Bandırma'nın kurtuluşunun 101'inci yılında hep birlikte burada olmayı Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına borçluyuz. Minnet ve şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Kıraç, en sevilen şarkılarını Bandırmalılar için seslendirdi. Ünlü sanatçıya bu anlamlı günde Bandırma'da sahne aldığı için teşekkür eden Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun, Kıraç'a çiçek ve hediye takdim etti.

17 Eylül düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde ülkenin sevilen Rock sanatçısı Kıraç Konseri Cumhuriyet Meydanında sevenleri ile buluştu. - BALIKESİR