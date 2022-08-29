Kilis haber: Kaunos Antik Kenti'nde kilisedeki Bizans mezarları gün yüzüne çıkarılıyor

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kaunos Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında kilisesinin bulunduğu alanda Bizans dönemine ait mezarlar gün yüzüne çıkarılıyor.

Muğla'nın Ortaca ilçesi Dalyan Mahallesi'nde yer alan Kaunos Antik Kenti'ne erişebilmek için tur tekneleriyle yaklaşık 10 dakika süren bir yolculuk yapan ziyaretçiler, ağaçlarla kaplı yolda 15 dakika kadar yürüdükten sonra 3 bin yıllık antik kentin girişine ulaşıyor.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan 5 bin yıllık Kaunos Antik Kenti'ndeki 2 bin 400 yıllık kaya mezarları, 3 bin kişilik tiyatro, bazilika, hamam, agora ve Demeter Kutsal Tapınağı ile 1300 yıllık mozaiklerin bulunduğu alanlar hem yerli hem yabancı turistler için çekim merkezi oluyor.

Antik kentteki kazı çalışmaları kilisenin bulunduğu alanda devam ediyor. Bu alanda Bizans mezarları ilk kez gün yüzüne çıkarıldı. Kaunos kazı ekibinin yürüttüğü çalışmalarda ortaya çıkarılan ve içerisinde 3-4 gömünün bulunduğu mezarların açılmasına Anadolu Ajansı (AA) ekibi de eşlik etti.

Kazı Başkanı Doç. Dr. Ufuk Çörtük, AA muhabirine, Roma Bazilikası alanında 2017 yılından bu yana kazı çalışması yürüttüklerini söyledi.

Önceki yıllarda yürütülen çalışmalarda da alanda mezarlara ulaştıklarını anlatan Çörtük, "Bu yıl yürütülen çalışmalarda kilisenin bulunduğu alanda Bizans mezarları gün yüzüne çıkarıldı. Bu mezarlar Bazilikanın beşinci, altıncı yüzyıldaki ikinci kullanımı. Yani Bizans dönemindeki kiliseye çevrildiği döneme ait mezar buluntuları." dedi.

Geçen yıl açılan mezarların da çok ilginç veriler ortaya koyduğunu vurgulayan Çörtük, özellikle antropolojik olarak 5'i farklı evrede 15 farklı bireyin gömüsüyle karşılaştıklarını kaydetti.

Çörtük, bu yıl da geçen yılki mezarın simetriği konumunda yeni bir mezar açığa çıkarttıklarını belirterek, "İçinde yine bol miktarda kemikle karşılaştık ki antropoloji ekibimiz gelip bu mezarın antropolojik çalışmasını, kemik analizlerini, yaş tayinlerini yaparak bize yeni bilgiler, yeni veriler sunacaklar." diye konuştu.

Bölgede yetişkin bireylere ait gömütler bulunduğuna dikkati çeken Çörtük, şunları söyledi:

"Kazı yapılan alanın ilk evresi Roma dönemi bazilikası. Yani milattan sonra 2. yüzyılda Hadrian döneminde inşa edilen bir yapı burası. Yaklaşık 98 metre uzunluğunda, 22 metre genişliğinde, üç nefli ve iki katlı bir yapı. Bu yapılar kompleks nitelikli yapılar. İçerisinde çeşitli alışveriş mekanlarının, dükkanların yanında mahkeme salonlarının olduğunu, yargıçlara, hakimlere ait çeşitli yaşam alanlarının, mekanlarının olduğundan bahsediliyor. Yani sadece bir AVM niteliğinde değil aynı zamanda bir adalet mekanizmasının da teşkil edildiği kompleks, büyük yapılar, bazilikalar var. Şu ana kadar dört mezar açtık. Bu sene tespit ettiğimiz mezar sayısı ise en az altı. Yani toplamda 10'un üzerinde mezara ulaştık. Kazı devam ettiği sürece bu mezar sayısı da artacaktır."

Kaunos Antik Kenti'nde birçok döneme ait izleri görebilmenin mümkün olduğuna işaret eden Çörtük, her yıl bilim dünyasına kazandırılan verilerle heyecan uyandırdıklarını dile getirdi.