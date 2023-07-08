Kılıçdaroğlu ve Bahçeli'den Özkan Uğur için başsağlığı mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hayatını kaybeden sanatçı Özkan Uğur için başsağlığı mesajı yayımladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hayatını kaybeden sanatçı Özkan Uğur için başsağlığı mesajı yayımladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mesajında, "Değerli sanatçı, sinema ve dizi oyuncusu Özkan Uğur'un vefatından dolayı büyük üzüntü duydum. Özkan Uğur'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiasına başsağlığı diliyorum" dedi.