Kılıçdaroğlu ve Bahçeli'den Özkan Uğur için başsağlığı mesajı
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hayatını kaybeden sanatçı Özkan Uğur için başsağlığı mesajı yayımladı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hayatını kaybeden sanatçı Özkan Uğur için başsağlığı mesajı yayımladı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mesajında, "Değerli sanatçı, sinema ve dizi oyuncusu Özkan Uğur'un vefatından dolayı büyük üzüntü duydum. Özkan Uğur'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiasına başsağlığı diliyorum" dedi.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de mesajında, "Sanat camiamızın mümtaz isimlerinden olan, müzik ve sinema alanlarında milli kültürümüze sunduğu değerli katkılarıyla her zaman sevgi ve saygıyla andığımız Sayın Özkan Uğur'un vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı Cennet olsun" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kaan Ulu - Kültür Sanat