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Kılıçdaroğlu, Suna Kan için başsağlığı diledi

Kılıçdaroğlu, Suna Kan için başsağlığı diledi

Kültür Sanat Haberleri

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, emekli Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası solist sanatçısı Suna Kan'ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı paylaştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vefat eden keman virtüözü, emekli Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) solist sanatçısı Suna Kan'ın ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiasına başsağlığı diledi.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Cumhuriyetimizin çok sesli müzik alanında yetiştirdiği büyük değer, dünyaca ünlü keman virtüözlerinden, devlet sanatçımız Suna Kan'ın vefatından dolayı büyük üzüntü duydum. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiasına başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

Kemal Kılıçdaroğlu Suna Kan Kültür Sanat Haberler

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