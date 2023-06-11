Kılıçdaroğlu, Suna Kan için başsağlığı diledi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vefat eden keman virtüözü, emekli Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) solist sanatçısı Suna Kan'ın ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiasına başsağlığı diledi.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Cumhuriyetimizin çok sesli müzik alanında yetiştirdiği büyük değer, dünyaca ünlü keman virtüözlerinden, devlet sanatçımız Suna Kan'ın vefatından dolayı büyük üzüntü duydum. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiasına başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.