Kılıçdaroğlu, Özkan Uğur'un ailesine başsağlığı ziyaretinde bulundu
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden sanatçı Özkan Uğur'un ailesine başsağlığı ziyaretinde bulundu. Kılıçdaroğlu'na, CHP Genel Başkan Yardımcıları Semra Dinçer ve Zeynel Emre, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve CHP Beykoz İlçe Başkanı Mahir Taştan eşlik etti.
CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden sanatçı Özkan Uğur'un ailesine başsağlığı ziyaretinde bulundu.
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