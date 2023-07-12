Üye Girişi
Haberler

Kılıçdaroğlu, Özkan Uğur'un ailesine başsağlığı ziyaretinde bulundu

Kültür Sanat Haberleri

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden sanatçı Özkan Uğur'un ailesine başsağlığı ziyaretinde bulundu. Kılıçdaroğlu'na, CHP Genel Başkan Yardımcıları Semra Dinçer ve Zeynel Emre, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve CHP Beykoz İlçe Başkanı Mahir Taştan eşlik etti.

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden sanatçı Özkan Uğur'un ailesine başsağlığı ziyaretinde bulundu.Beykoz'da yaşayan ailesine başsağlığı ziyaretinde bulundu. Kılıçdaroğlu'na, CHP Genel Başkan Yardımcıları Semra Dinçer ve Zeynel Emre, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve CHP Beykoz İlçe Başkanı Mahir Taştan eşlik etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat

Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu Özkan Uğur Beykoz Kültür Sanat Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title