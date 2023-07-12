Kılıçdaroğlu, Özkan Uğur'un ailesine başsağlığı ziyaretinde bulundu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden sanatçı Özkan Uğur'un ailesine başsağlığı ziyaretinde bulundu. Kılıçdaroğlu, MFÖ grubunun üyelerinden usta sanatçı Özkan Uğur'un Beykoz'da yaşayan ailesini ziyaret ederek, başsağlığı diledi. Uğur'un eşi Aysun Aslan ve oğlu Alişan Uğur'a taziyelerini ileten Kılıçdaroğlu'na, ziyarette Canan Kaftancıoğlu ve partililer eşlik etti. Özkan Uğur, uzun süredir mücadele ettiği kanser hastalığı nedeniyle 69 yaşında hayatını kaybetmişti.