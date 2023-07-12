Üye Girişi
Haberler

Kılıçdaroğlu, Özkan Uğur'un ailesine başsağlığı ziyaretinde bulundu

Kültür Sanat Haberleri

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden sanatçı Özkan Uğur'un ailesine başsağlığı ziyaretinde bulundu. Kılıçdaroğlu, MFÖ grubunun üyelerinden usta sanatçı Özkan Uğur'un Beykoz'da yaşayan ailesini ziyaret ederek, başsağlığı diledi. Uğur'un eşi Aysun Aslan ve oğlu Alişan Uğur'a taziyelerini ileten Kılıçdaroğlu'na, ziyarette Canan Kaftancıoğlu ve partililer eşlik etti. Özkan Uğur, uzun süredir mücadele ettiği kanser hastalığı nedeniyle 69 yaşında hayatını kaybetmişti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden sanatçı Özkan Uğur'un ailesine başsağlığı ziyaretinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, MFÖ grubunun üyelerinden usta sanatçı Özkan Uğur'un Beykoz'da yaşayan ailesini ziyaret ederek, başsağlığı diledi.

Uğur'un eşi Aysun Aslan ve oğlu Alişan Uğur'a taziyelerini ileten Kılıçdaroğlu'na, ziyarette Canan Kaftancıoğlu ve partililer eşlik etti.

Özkan Uğur, uzun süredir mücadele ettiği kanser hastalığı nedeniyle 69 yaşında hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Semra Orkan - Kültür Sanat

Kemal Kılıçdaroğlu Alişan Uğur Özkan Uğur Kültür Sanat Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title