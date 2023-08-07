Kılıçdaroğlu, Erkin Koray'a başsağlığı diledi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sanatçı Erkin Koray'a rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diledi. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Değerli sanatçı Erkin Koray'ın vefatından dolayı büyük üzüntü duydum. Hafızamızda yer eden efsane şarkıları ile asla unutulmayacak olan, Anadolu rock müziğin değerli ismi Erkin Koray'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiasına başsağlığı diliyorum.' ifadelerini kullandı.