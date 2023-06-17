Kiev'de Türk ve Ukrayna müzikleri 'İki halk tek kalp' konserinde buluştu

Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği ve Kiev Ulusal Akademik Opera Tiyatrosu tarafından organize edilen 'İki halk tek kalp' adlı konserde Türk ve Ukrayna geleneksel müzikleri ile dansları sahnelendi. Konser, Türkiye'de meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nda ölen Ukraynalı askerler için saygı duruşuyla başladı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Türk ve Ukrayna geleneksel müzikleri ile dansları "İki halk tek kalp" adlı konserde sahnelendi.

Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği ve Kiev Ulusal Akademik Opera Tiyatrosu tarafından organize edilen konsere, Büyükelçi Yağmur Ahmet Güldere, tiyatro müdürü Bogdan Strutinskiy ve çok sayıda davetli katıldı.

Etkinlik, Türkiye'de şubatta meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nda ölen Ukraynalı askerler için saygı duruşuyla başladı.

Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Güldere, yaptığı konuşmada etkinliğin önemine işaret ederek, "Bunu savaş öncesi yapamadık ama savaş döneminde yapabileceğimizi kimse düşünemezdi. Son aylarda Ukraynalı dostlarımızın tüm zorluklara rağmen ayakta kalabildiğini gördüm. Bu nedenle konserin savaş döneminde olabileceğini, hatta olması gerektiğini düşündük." dedi.

Ukrayna halkının çektiği acıyı paylaştıklarını dile getiren Güldere, "Sizinle burada birlikteyiz." ifadesini kullandı.

Kiev Ulusal Akademik Opera Tiyatrosu Müdürü Strutinskiy de Türkiye'ye, Ukrayna halkına desteğinden dolayı minnettar olduğunu belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Müdürlüğüne bağlı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu ve Devlet Halk Dansları Topluluğunun sergilediği halk müziği ve dansları ile devam eden konserde, opera orkestrası ve sanatçıları Türk ve Ukrayna eserlerini sergiledi.