KidZania, 100 milyonuncu ziyaretçisini ağırladı

KidZania, 1 Eylül'de dünyadaki 100 milyonuncu ziyaretçisini karşıladığını duyurdu. KidZania İstanbul'da organize edilen etkinlikte şanslı 100 milyonuncu ziyaretçi, konfetiler ve sevilen karakterler Urbano, Vita, Bache, Chika ve Beebop'un katılımıyla karşılandı.

Dünya genelinde 17 ülkede 26 şehirde faaliyet gösteren KidZania, 9'uncu yaşını kutluyor. KidZania İstanbul, 100 milyonuncu ziyaretçi kutlamasında aile girişte özel bir seremoni ile karşıladı. Kutlamaların şehir meydanında devam ettiği etkinlikte KidZania İstanbul Operasyon ve Satış Direktörü Evren Gökalp tarafından ziyaretçiye plaket ve hediye kiti takdim edildi. Bordo PaZZport ve KidZania hediyelik ürünlerinden oluşan kitin içerisinde; okula dönüş dönemine özel KidZania t-shirtü, suluk, çanta, defter, kalem ve 1 yıllık KidZania giriş kartı yer alıyor.