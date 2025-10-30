Kıbrıscık'taki 100 Yıllık Cin Köprüsü Zamana Direniyor

Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde bulunan bir asırlık geçmişe sahip Cin Köprüsü zamana direniyor.

Kıbrıscık Kültür Yardımlaşma Derneği Başkanı Eylem Gökmen Yılmaz, AA muhabirine, ilçenin simge yapılarından köprünün yaklaşık 100 yıldır hizmet veren yapının sadece geçiş noktası olmadığını vurguladı.

"Köprü, aynı zamanda ilçemizin tarihini, kültürünü ve hafızasını taşımaktadır. Yıllarca ninelerimiz, dedelerimiz bu köprüyü kullanmış, hikayelerine konu etmişlerdir." diyen Yılmaz, Cuma Deresi üzerinde ahşap çatma yöntemiyle inşa edilen köprünün 13 metre uzunluğunda ve 20 metre yüksekliğinde olduğunu kaydetti.

Yılmaz, yapının yakın zamana kadar ayakta kaldığını ancak bakım ve onarım yapılmadığı için yıkılma noktasına geldiğine değinerek, köprünün yeniden inşasında beton veya çelik taşıyıcılı pahalı sistemlere gerek olmadığını, Kıbrıscık ormanlarından temin edilecek yerli ahşap malzeme ve usta emeğiyle özgün dokusuna uygun şekilde yeniden yapılabileceğini sözlerine ekledi.