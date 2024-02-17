Kıbrıscık Kaymakamı Ahmet Berkay Deniz, İbrahim ve Satı Akkan çiftini ziyaret etti
Kıbrıscık Kaymakamı Ahmet Berkay Deniz, 94 yaşındaki İbrahim ve 93 yaşındaki Satı Akkan çiftini evlerinde ziyaret etti. Kaymakam Deniz, çiftle sohbet ederek devletin her zaman yanlarında olduğunu gösterdi.
Kıbrıscık Kaymakamı Ahmet Berkay Deniz, İbrahim ve Satı Akkan çiftini ziyaret etti.
İbrahim (94) ve Satı Akkan (93) çiftini, Taşlık köyündeki evinde ziyaret eden Kaymakam Deniz, Akkan çiftiyle sohbet etti.
Deniz, "Devletimizin her zaman yanlarında olduğunu göstermek, onların ihtiyaçlarına koşturmak, ellerini öpüp, hayır dualarını almak için kendilerine misafir olduk. Allah sağlıklı, huzurlu ömürler ihsan etsin." ifadelerini kullandı.
-Yeniçağa'da çiftçi bilgilendirme toplantısı
Yeniçağa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kemaller, Sarayköy, Akıncılar, Yukarıkuldan ve Akıncılar köylerinde çiftçi bilgilendirme toplantıları düzenledi.
Çiftçilere, uzmanlar tarafından hayvancılık, zirai çalışmalar ve hibe destekleri konusunda bilgi verildi.
Daha sonra çiftçilerin soruları cevaplandırıldı.