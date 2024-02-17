Kıbrıscık Kaymakamı Ahmet Berkay Deniz, İbrahim ve Satı Akkan çiftini ziyaret etti

Kıbrıscık Kaymakamı Ahmet Berkay Deniz, İbrahim ve Satı Akkan çiftini ziyaret etti.

İbrahim (94) ve Satı Akkan (93) çiftini, Taşlık köyündeki evinde ziyaret eden Kaymakam Deniz, Akkan çiftiyle sohbet etti.

Deniz, "Devletimizin her zaman yanlarında olduğunu göstermek, onların ihtiyaçlarına koşturmak, ellerini öpüp, hayır dualarını almak için kendilerine misafir olduk. Allah sağlıklı, huzurlu ömürler ihsan etsin." ifadelerini kullandı.

-Yeniçağa'da çiftçi bilgilendirme toplantısı

Yeniçağa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kemaller, Sarayköy, Akıncılar, Yukarıkuldan ve Akıncılar köylerinde çiftçi bilgilendirme toplantıları düzenledi.

Çiftçilere, uzmanlar tarafından hayvancılık, zirai çalışmalar ve hibe destekleri konusunda bilgi verildi.

Daha sonra çiftçilerin soruları cevaplandırıldı.