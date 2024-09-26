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Kıbrıs Mücadelesi 'Ayşe Tatile Çıktı' ile Sinemaya Taşınıyor

Kıbrıs Mücadelesi 'Ayşe Tatile Çıktı' ile Sinemaya Taşınıyor
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Film yapımcısı Coşkun Özer, Kıbrıs Türklerinin 1958-1974 yıllarındaki direnişini anlatan 'Ayşe Tatile Çıktı' filminin yapımında dünya üzerindeki Türk devletlerinin dayanışmasını ve birlikteliğini pekiştirmeyi hedefliyor.

Film yapımcısı Coşkun Özer, Kıbrıs Türklerinin 1958 ile 1974 yıllarında yaşadığı zorlukları, direnişlerini ve mücadelelerini 'Ayşe Tatile Çıktı' sinema filmi ile beyaz perdeye yansıtacaklarını duyurdu. Filmin adı, Kıbrıs Barış Harekatı'nın başlangıcında kullanılan şifreli mesajdan ilham alarak, o dönemin acı dolu anılarını canlandırmayı hedefliyor.

Lacivert Media'nın kurucusu film yapımcısı Coşkun Özer, Kıbrıs Harekatı'nı başlatan 'Ayşe Tatile Çıksın' parolasından esinlenerek 'Ayşe Tatile Çıktı' isimli bir sinema filmi yapacaklarını duyurdu. Şu an senaryo aşamasında olan filmin ekip ve oyuncu kadrosu üzerine toplantılar yapılıyor.

'TÜRK DÜNYASININ HER KÖŞESİNDE YANKI BULACAK PROJELERLE DEVAM EDECEK'

Filmin, sadece bir tarihsel anlatı değil, aynı zamanda daha büyük bir vizyonun ilk adımı olduğunu ifade eden Yapımcı Coşkun Özer, "Bu vizyonun adı 'Girişimin Yüzyılı.' Girişimin Yüzyılı, dünya üzerindeki Türk devletlerini bir araya getirerek, ortak projeler üretmeyi ve bu projeleri hayata geçirmeyi amaçlayan uzun vadeli bir yol haritasını temsil ediyor. Kıbrıs'ta yaşanan olaylarla başlayan bu büyük proje, Türk dünyasının her köşesinde yankı bulacak projelerle devam edecek. Cumhurbaşkanımızın Türkiye Yüzyılı vizyonundan ilham alarak oluşturduğumuz Girişimin Yüzyılı vizyonu, Türk dünyasını öne çıkarmayı ve ortak değerlerimizi geleceğe taşımayı hedefliyor. Bu vizyon, sadece Türkiye için değil, tüm Türk devletleri için ortak bir geleceğin inşasında önemli bir rol oynayacak. 'Ayşe Tatile Çıktı' filmi, bu büyük vizyonun ilk somut adımı olarak hem Kıbrıs'ta yaşanan acıları unutturmamak hem de Türk halklarının dayanışma ve birliktelik ruhunu pekiştirmek amacıyla hazırlanmıştır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat

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