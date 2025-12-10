Kıbrıs gazilerinden oluşan koro kahramanlık ezgilerini seslendiriyor

Trabzon'da, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "Sanata Teşvik ve Sanatla Yaşam Programı" kapsamında Kıbrıs gazilerinden oluşan "Kahramanlar Korosu" kuruldu.

Kıbrıs Barış Harekatı'nda görev alan gazilerin sanatsal faaliyetlerde daha fazla yer almaları için Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen çalışmalara bir yenisi daha eklendi.

Türkiye genelinde uygulanması hedeflenen ve ilk olarak Trabzon'da kurulan Kahramanlar Korosu, Trabzon Valiliği, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği Trabzon Şubesi arasında imzalanan protokolün ardından faaliyetine başladı.

Gaziler, "Çanakkale" ve "Yemen" türküleri başta olmak üzere repertuvarlarındaki 10 kahramanlık türküsünü okumak için haftada iki gün Trabzon Sanatevi'nde prova yaparak özel programlara hazırlanıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Mollaoğlu, AA muhabirine, sanatın iyileştirici gücünden yararlanmak için gazilerle koro oluşturduklarını söyledi.

Bakanlığın gazileri ve şehit yakınlarını ekonomik, sosyal ve kültürel faaliyetler bağlamında desteklediğini belirten Mollaoğlu, "Kahramanlar Korosu, Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğümüzün 81 ilde uyguladığı Sanata Teşvik ve Sanatla Yaşam Programı kapsamında oluşturduğumuz bir faaliyet." dedi.

Mollaoğlu, gazileri sanat ve kültürle buluşturmak için hayata geçirilen koronun ilk olarak Trabzon'da oluşturulduğunu ifade etti.

Koroda 11 gazi yer alıyor

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Trabzon Şubesi Başkanı Seyyah Sağıroğlu da anlamlı bir projede yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Sağıroğlu, koronun kendilerini motive eden bir etkinlik olduğunu vurgulayarak, "70'li yaşlarda değil de 26'lı yaşlarda gibi koro hazır vaziyette. Koroda 11 kişi var." diye konuştu.

Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alayı'nda yer aldığını ifade eden Sağıroğlu, savaştan sonra Kıbrıs'a birçok kez gittiğini, her defasında da yaşanacak vatan almanın gururunu hissettiğini dile getirdi.

Koro vesilesiyle de bir araya geldiği gazi arkadaşlarıyla eskileri yad ettiklerini anlatan Sağıroğlu, şöyle konuştu:

"Savaştaki arkadaşlarımızla, komutanlarımızla bir araya geldiğimiz zaman dertleşiyoruz. Hatıralar bitmez. Geçen sene MR'a girdim, göğsümde mermi çıktı. Farkında da değildim. Onunla yaşıyorum, asıl madalyam o."

"Elimiz ayağımız tuttuğu, dilimiz döndüğü kadar bunu yapmaya devam edeceğiz"

Koroda yer alan gazi Hüseyin Sakal da gençlere ve akranlarına bir şeyler sunmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Tarihi türküleri ve ezgileri seslendirmek istediklerini belirten Sakal, "Şu ana kadar iki şarkı üzerine çalıştık, 7-8 tane daha türkü olacak. Elimiz ayağımız tuttuğu, dilimiz döndüğü kadar bunu yapmaya devam edeceğiz. İlk sahnemizi 29 Ekim'de yaptık, beğenildi, devam etmemiz istendi. Onun için elimizden geldiği kadar devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Savaşa hiçbir endişe duymadan ve korkmadan gittiklerini vurgulayan Sakal, "Sanmıyorum oraya gidenlerden bir tanesi gönülsüz gitsin. Oradaki soydaşlarımızı kurtardığımız için mutluyuz, gururluyuz. Bir Cumhuriyet kurduk hala yaşıyor." dedi.

Gazi Coşkun Çolak da koronun kurulmasından memnuniyet duyduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Arkadaşlarımla beraber 29 Ekim'e hazırlandık. Sayın misafirlerimizin karşısında şarkılarımızı sunduk, biz de mutlu olduk. Sunarken bile orada yaşadığımız duygu anlatılır gibi değil. Bizi 1974'te vatanımız çağırdı, görev verdi. 19-20 yaşlarındaydık, o yaşta görev verildi koştuk. Başka görev verilirse yine koşarız. Bizim için koro da onur verici bir şey."

Koro şefi Onur Yazıcı da kendisine teklif geldiğinde gurur duyarak kabul ettiğini söyledi.

Ortahisar Halk Eğitimi Merkezi'nde görevli Yazıcı, "Koromuz gazilerden oluştuğu için ben de onlara uyum sağlıyorum. Hepimiz hazır kıta bekliyoruz, ne zaman görev gelirse o zaman hazır bir şekilde yapacağız inşallah." diye konuştu.