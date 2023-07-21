Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49. Yıl Dönümü Sergisi Açıldı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49. yıl dönümü dolayısıyla '1955-1974 Kıbrıs Olayları Fotoğraf Sergisi' açıldı. Sergiye, Antalya Belediye Başkanı Ümit Uysal, KKTC Antalya Başkonsolosu Cem Topçu ve diğer yetkililer katıldı. Programda, Kıbrıs Barış Harekatı'nın zafer olduğu vurgulandı ve şehitlere minnet duygusu dile getirildi.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49. yıl dönümü dolayısıyla Antalya'nın merkez Muratpaşa ilçesinde "1955-1974 Kıbrıs Olayları Fotoğraf Sergisi" açıldı.

Muratpaşa Belediyesinin fuayesindeki açılışa, Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Antalya Başkonsolosu Cem Topçu, Başkonsolosluğun Eğitim Kültür Ataşesi Mehmet Kortay ve Kuzey Kıbrıs Türk Kültür Derneği Antalya Şube Başkanı Vural Önal katıldı.

Başkonsolos Topçu, saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, 20 Temmuz 1974'ün zafer olduğunu belirtti.

Kıbrıs Türkü'nün kurtuluşunun zaferi olduğunu aktaran Topçu, "Bu zaferi bize bahşeden kahraman Mehmetçiğe ve aynı zamanda mücahitlere, şehitlerimize Allah'tan rahmet gazilerimize minnet duygusunu bir kere daha belirtmek istiyorum." ifadesini kullandı.

Başkan Uysal da adada barışı sağlamak ve güçlü bir barış zemini tesis etmek için yapılan harekatın yıl dönümünü kutlayarak, Kıbrıs'ta barışı koruyabilmek için şehit düşenleri rahmetle andı, gazilere ve barışa katkı sağlayanlara şükranlarını sundu.