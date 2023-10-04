Ketebe Çocuk Tiyatrosu, Renkli Çoraplı Kuzgun adlı oyununu seyircilerle buluşturacak

Ketebe Çocuk Tiyatrosu, 2023-2024 sanat sezonuna özel "Renkli Çoraplı Kuzgun" adlı ilk oyununu 7 Ekim'de seyircilerin beğenisine sunacak.

Ketebe Çocuk'tan yapılan açıklamaya göre, Didem Demirel'in kaleme aldığı ve Büşra Kayıkçı'nın resimlediği "Renkli Çoraplı Kuzgun" kitabı Tiyatro Park Ekibi tarafından sahneye uyarlandı.

Eser, Ezgi Ergün'ün yönetmenliğinde ilk kez 7 Ekim'de Üsküdar Altunizade Kültür ve Sanat Merkezi'nde sahnelenecek.

Yaklaşık dört yıl önce yayın hayatına başlayan ve bugüne kadar 123 kitap yayımlayan Ketebe Çocuk, Ketebe Çocuk Tiyatrosu ile birbirinden farklı oyunlarla çocuklarla bir araya gelecek.

Çocukların hikayelerde okuyup bağ kurdukları karakterleri canlı izleme fırsatı bulacağı Ketebe Çocuk Tiyatrosu, sanatın gücünü minik seyircilere aktarmayı amaçlıyor.