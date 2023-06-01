Keşandan yapılan kıyafetler defilede sergilendi

Keşandan yapılan kıyafetler vatandaşın beğenisine sunuldu

RİZE - Rizeli moda tasarımcısı Karadeniz'e özgü keşanı modern tasarımlara uyarlayarak defilede sergiledi.

Karadeniz'in simgesi olarak kabul edilen ve yöre insanının yaşamının vazgeçilmez bir parçası olan geleneksel keşan dokumalarının, unutulmaya yüz tutması ile birlikte Rizeli moda tasarımcısı Hacere Orhan, keşanı modern tasarımlara uyarladı. Tasarımlarını sergilemek için Rize'ye gelen Orhan, kent merkezinde bulunan Çay Çarşısında bir defile düzenledi. Düzenlenen defile de keşandan ve dantelden yapılmış giysiler vatandaşların beğenisine sunuldu.

Keşan üzerine yaptığı çalışmalar sonucunda kendi tasarladığı kıyafetleri defilede sergilediğini ifade eden Hacere Orhan, "Buradaki amaç kaybolmaya yüz tutmuş kültürümüzü yeni nesil nasıl giyecek, nasıl kullanacak, onlara nasıl sevdireceğiz. Biz bu 580 yıllık hayatına itham eden örtümüzü yabancı memleketlere, farklı şehirlere, farklı ülkelere getirmenin gayreti içinde yaklaşık 6 yıldır fiilen üniversitede tez çalışması yaptım. Aynı zamanda Rize, Trabzon, Giresun ve Artvin'de bölge ziyaretleri yaparak sahada araştırma yaptım. Yeni nesil artık bunu kullanmıyor ama geçmişteki ninelerimiz inanılmaz bir tutkuyla bunlara bağlanmış durumda. Rize'deki halkımız keşanımızı bir Avrupalı kadının üstünde bir erkeğin üzerinde mendil veya bir takım elbise olarak çalışmalarıma devam ediyorum. Aslında bu bir başlangıç. Bu defilede yaklaşık 20 tane manken var. 4 tanesi Erkek ve geriye kalan 16'sı da kadın. Görünen bütün ürünler kendi elimden çıktı. Dantelden görmüş olduğumuz kıyafetler kendi yatak örtülerimi sökerek gelinlik yapmaya çalıştım. Keşandan yapılmış olan örtüleri baştan ilmek ilmek kendim ördürdüm" şeklinde konuştu.

Yöresel kumaştan yapılan defileyi beğendini belirten Keriman Konça, "Çok güzel ve çok değişikti. Rize'miz için değişik bir aktivite oldu. Çok beğendik. Yöresel bir kumaşımızı bir değerimizin kıyafetlerde olmasını beğendim. Günlük kıyafetleri daha çok beğendim" ifadelerini kullandı.

Defile ile ilgili konuşan Hasan Orhan ise, "Defile ilginçti. Dikkatimi çekti. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Her şey dört dörtlük. Ben zaten puanı bol veren birisiyim. Defileye 10 üzerinden 100 veriyorum" diye konuştu.