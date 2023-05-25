Keşan'da Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında 'Yöresel ürünler yemek yarışması' düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın koordinesiyle 21-27 Mayıs tarihlerinde kutlanan Türk Mutfağı Haftası kapsamında Keşan'da belediye ve sivil toplum kuruluşları 'Yöresel ürünler yemek yarışması' düzenlendi. Etkinliğe, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Gökhan Çam, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı, kurum amirleri, esnaf odası başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Keşan TSO Meclis Üyesi Mustafa İşçimen, Türk mutfağının geçmişi hakkında bilgi vererek, 'Atalarımız göçebe yaşam tarzını benimsemişlerdir. Hal böyle olunca beslenme stilleri bu koşullara göre şekil almıştır. Bu dönemde Türk mutfağı avcılık faaliyetleri sonucunda et yemekleri ve doyurucu olması nedeniyle hamur işleriydi. Tarihin ilk dönemlerinde göçer bir hayat yaşayan biz Türkler, Uygur Türkleri sayesinde yerleşik hayata geçtik. ve daha önce göçebe bir yaşam sürmelerinden dolayı avcılık ve toplayıcılık yaparak elde ettikleri hayvansal gıdalarla beslenen atalarımızın yerleşik hayata geçmeleriyle beraber tarımla da tanışarak tarhana, peksimet ve bunun gibi kuru gıdaların temelini de bu dönemde atmışlardır. Kısacası Türk mutfağı yerleşik hayata geçiş ile beraber hız bir gelişim göstermeye başlamıştır' dedi.

'BİZİM BU TATLARI ÇOĞALTMAMIZ LAZIM'

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ise Türk mutfağının eşsiz bir kültürel miras olduğunu ifade ederek, 'Yurt dışına ya da yurt içine gittiğinizde oranın nesi meşhur diye merak eder ve yemek istersiniz. Bursa'ya gittiğinizde iskender gelir aklınıza. Adana'ya gittiğinizde kebap gelir aklınıza. Nereye giderseniz gidin bir şeyi meşhurdur. O şehrin meşhurları da turizme katkı sağlar. Edirne'ye geldiğinizde ciğer, Keşan'a geldiğinizde satır et yemek istersiniz. Ama bizim bu tatları çoğaltmamız lazım. O yüzden bugün bu yarışmayı düzenliyoruz. 'Keşan'ın nesi meşhur" denildiğinde çok kıymetli ürünleri var aslında. O kıymetli ürünleri açığa çıkarmamız lazım? diye konuştu.

Daha sonra Keşan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü halk oyunları ekibi gösterilerini sergiledi. Etkinlik, jüri üyelerinin yöresel yemekleri tadarak değerlendirmesi ile sürdü. Yarışma sonucunun yarın, saat 10.00'da Şehitlik Parkı önünde başlayacak 'Yöresel ürünler satış ve tadım günü' etkinliğinde açıklanarak, dereceye girenlere ödüllerinin verileceğini bildirdi. (DHA)