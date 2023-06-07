Keşan'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında halk oyunları gösterileri düzenlendi

Edirne'nin Keşan ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında halk oyunları gösterileri yapıldı. Etkinliğe Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, İlçe Milli eğitim Müdürü İlhan Saz, Keşan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Eylem Tanrıverdi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'nce hazırlanan Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında halk oyunları gösterileri düzenlendi.

Araç trafiğine kapatılan Yukarı Zaferiye Mahallesi Şehitlik Caddesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, İlçe Milli eğitim Müdürü İlhan Saz, Keşan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Eylem Tanrıverdi, Keşan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Andaç Gedik ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlikte sahne alan 8 halk oyunları ekibi, gösterilerini sundu. Halk oyunları ekiplerinin gösterileri, vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.