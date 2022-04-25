Kerem Görsev Trio, Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nde sahne alacak
AA - Serkan Avci - Kültür Sanat
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Caz grubu Kerem Görsev Trio, 20. Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında sahneye çıkacak.
MERSİN (AA) - Caz grubu Kerem Görsev Trio, 20. Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında sahneye çıkacak.
Festival komitesinden yapılan açıklamaya göre, Kerem Görsev Trio, 26 Mayıs saat 20.00'de Mersin Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak.
Konserde, piyanist Kerem Görsev'e, kontrbasta Volkan Hürsever ve davulda Ferit Odman eşlik edecek.
Kerem Görsev Trio, filarmoni orkestrası aranjmanlarıyla, akustik caz müziğinin farklı formatlarını konserde seslendirecek.
Mersin'de 21 Mayıs-11 Haziran'da yapılacak 20. Uluslararası Müzik Festivali'nde 12 konser düzenlenecek.
AA / Serkan Avci - Kültür Sanat