Kentsel Arkeolojik Sit Alanları Koruma ve Kullanma Koşullarında Değişiklik

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, kentsel arkeolojik sit alanlarını koruma ve kullanma koşullarına yönelik ilke kararında değişikliğe gidildi.

Bakanlıkça hazırlanan "Kentsel Arkeolojik Sit Alanları Koruma ve Kullanma Koşulları İlke Kararı", bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Arkeolojik sitlerde, arkeolojik değerlerin bilimsel yöntemlerle açığa çıkarılması, onarılması ve sergilenmesi işlemleri esas alınarak, sağlıklı ve kapsamlı arkeolojik envanter temeline dayalı gerekli bütün ölçeklerdeki planlama çalışmaları ivedilikle yapılacak.

Karara göre, arkeolojik sitlere yönelik planlar onanmadan yeni yapı yapılamayacak. Arkeolojik sitlerde, plan yapılıncaya kadar zorunlu altyapı kapsamındaki kamu yatırımları ilgili koruma bölge kurulu izniyle yapılabilecek.

Bu alanlarda zemine yapılacak her türlü müdahale ilgili müze müdürlüğü veya kazı başkanlığı denetiminde sürdürülecek.

Planlama çalışmaları, alanın kültür katmanına zarar vermeyecek ve zemine en az müdahale içerecek biçimde ele alınacak.