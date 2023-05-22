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Kent meydanında dağıtılan coğrafi işaretli ekşili pilav damakları tatlandırdı

Kent meydanında dağıtılan coğrafi işaretli ekşili pilav damakları tatlandırdı

Kültür Sanat Haberleri

Kent meydanında dağıtılan coğrafi işaretli ekşili pilav damakları tatlandırdıKASTAMONU Kastamonu'da kent meydanında görücüye çıkan coğrafi işaret tescilli ekşili pilav, vatandaşların damaklarını tatlandırdı.

Kent meydanında dağıtılan coğrafi işaretli ekşili pilav damakları tatlandırdı

KASTAMONU Kastamonu'da kent meydanında görücüye çıkan coğrafi işaret tescilli ekşili pilav, vatandaşların damaklarını tatlandırdı.

Türk Mutfağı Haftası'nda Kastamonu'nun yöresel yemeği 'ekşili pilav' görücüye çıktı. Kastamonu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen etkinlikte, İhsangazi Belediyesi tarafından, vatandaşlara ekşili pilav ikram edildi. İhsangazi ilçesinde siyez buğdayından yapılan coğrafi işaretli ekşili pilav vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. İhsangazi Belediye Başkanı Hayati Sağlık, kazanların başına geçerek vatandaşlara ekşili pilav ikram etti.

"Bu Türk Mutfağı Haftası içerisinde yöresel ürünlerimizi, Kastamonu mutfağında ön plana çıkartama gayreti içerisindeyiz"

Ekşili pilavı tanıtmak amacıyla düzenlenen etkinlikte konuşan Kastamonu İl Kültür ve Turizm Müdürü Ziver Kaplan, "Kastamonu, Anadolu gibi tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir ilimiz. Dolayısıyla, ev sahipliği yaptığı kültürlerden, çeşitli dönemlerden etkilenmiş bir mutfak kültürüne sahiptir. Bu Türk Mutfağı Haftası içerisinde yöresel ürünlerimizi, Kastamonu mutfağında ön plana çıkartama gayreti içerisindeyiz. Etkinliklerin gerçekleştirilmesinde katkısı bulunan tüm kurul kuruluş ve belediye başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Bu yöresel lezzetleri herkesin tatması lazım"

Ekşili pilavın herkesin tatması gerektiğini söyleyen Murat Keçeci isimli vatandaş, "Ekşili pilav Kastamonu yöresinin özel yemeğidir. Bu yöresel lezzetleri herkesin tatması lazım" dedi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kültür Sanat

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