Keman Virtüözü Suna Kan Son Yolculuğuna Uğurlandı

Keman virtüözü, emekli Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) solist sanatçısı Prof. Dr. Suna Kan, son yolculuğuna uğurlandı.

Ankara'da dün 87 yaşında hayatını kaybeden devlet sanatçısı Kan için ilk olarak uzun yıllar sahneye çıktığı CSO Ada Ankara Tarihi Salon'da tören düzenlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, törende yaptığı konuşmada, Kan'ın saygın sanat yaşamına sayısız başarılar sığdırdığını, sanat evreninin en parlak yıldızlarından biri olarak müziğe gönül vermiş birçok gencin yolunu aydınlatmaya devam edeceğini söyledi.

Kan'ın, Türkiye'nin övünç kaynağı Türk bestelerinin bazılarının ilk, bazılarının ise en başarılı icracısı olduğunu ve bu benzersiz yerini hep koruyacağını belirten Belviranlı, "Harika çocuğumuz Suna Kan ebediliğe yükselirken bu salonlardan yükselen her bir nota ve ses bu kıymetli sanatçılarımızın ruhunu şad edecek birer dua ve temenni olarak gönülleri birleştirecektir." diye konuştu.

Törene, Kan'ın oğlu Ömer Üstel, şef Rengim Gökmen, keman sanatçısı Cihat Aşkın, çok sayıda sanatçı ve sevenleri katıldı.

Daha sonra Kan'ın cenazesi Kocatepe Camisi'ne götürüldü. Buradaki cenaze törenine, Kan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu ve sanatçılar katıldı.

Kılıçdaroğlu, Kan'ın oğlu Ömer Üstel'e başsağlığı dileyerek kendisiyle bir süre sohbet etti.

Ünlü keman virtüözü Suna Kan'ın cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.