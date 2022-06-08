Kemalpaşa Halk Eğitim Merkezi koroları, konser verdi - Haberler

Kemalpaşa Halk Eğitim Merkezi koroları, konser verdi İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında, Halk Eğitim Merkezinin Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği koroları konser verdi. İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında, Halk Eğitim Merkezinin Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği koroları konser verdi. Kemalpaşa Dere Mesire Yeri Amfi Tiyatro sahnesinde gerçekleşen programa Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı, Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı ile vatandaşlar katıldı. Konserde Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Öğretim Görevlisi Ufuk Demirbaş'ın şefliğini yaptığı Türk Sanat Müziği Korosu ile Yılmaz Demirtaş yönetimindeki Türk Halk Müziği korosu sahne aldı. Beraber ve solo şarkılar, türküler koro üyeleri tarafından seslendirildi. Gecenin sonunda koro şeflerine çiçek takdimi yapıldı. AA / Kürşat Gürbüz - Kültür Sanat İzmir Kültür Sanat Haberler

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