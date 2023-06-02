Kemal Varol, 52. Orhan Kemal Roman Armağanı'nı kazandı

Kemal Varol, "Babamın Bağlaması" isimli romanıyla 52. Orhan Kemal Roman Armağanı'nı kazandı.

Seçici kurulun değerlendirmesi sonucu 84 eser arasından ödüle hak kazanan Varol, Orhan Kemal İl Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen törenle ödülünü aldı.

Törende konuşan Varol, Orhan Kemal'in eserlerinin önemine işaret ederek, "Toplumcu, gerçekçi edebiyatımızın en önemli yazarlarından Orhan Kemal'in yapıtlarında Türkiye'nin geniş ölçekli net bir fotoğrafını görürsünüz. İnsanın türlü hallerini görürsünüz kitaplarında." dedi.

Kemal Varol, edebiyatın zamanın ve zorun karşısında tek dayanak olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Yaşadığımız çağa karşı en büyük tanıklığımız ve mirasımızdır edebiyat. Orhan Kemal'in geride bıraktığı edebi ve düşünsel miras, hiç şüphesiz zaman içinde doğrudan veya dolaylı olarak bir şekilde başka yazarların elinde değişip, dönüşerek günümüze taşınmaya devam ediyor. Bizden sonra gelecek kuşaklara taşıyacağımız bu mirasın özü insandan, eşitlikten, adaletten, hakça bölüşmekten geçiyor. Çünkü edebiyat, kendi doğasından kaynaklanan edebi dertler kadar, aynı zamanda üstü durmadan örtülmeye çalışılan bir hakikati, daha iyi bir gelecek arzusunu, rüyalarımıza giren bir eşitlik fikrini, her zaman bastırılmaya çalışılan bir insanlık umudunu gelecek nesillere taşıma gayretidir biraz da. Bu gayretime eşlik ettikleri için Orhan Kemal ailesine ve jüriye teşekkür ediyorum."

"Türkiye'nin bir zaman Nobel'i olabilecek bir ödülden söz ediyoruz"

Orhan Kemal'in oğlu Işık Öğütçü de konuşmasında ödülün gerekçesine işaret ederek, "Bu yıl seçici kurul, Kemal Varol'un 'Babamın Bağlaması' romanını, Türkçeyi parlak, incelikli ve anlaşılır bir şekilde kullanması, olaylar arasındaki konu geçişliliğini ve dramatik akışı başarılı bir şekilde kurmuş olması, kültürel öğeleri yerinde doğru olarak işlemesi ve evrensel insan sevgisini hatırlatması nedeniyle 2023 yılı 52. Orhan Kemal Roman Armağanı'na değer görmüştür." diye konuştu.

Ödüle ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Öğütçü, şunları söyledi:

"Bu sene ödülün 52.sini veriyoruz. Yarım yüzyılı geçen bir ödül. Bunun tamamında ver vardım. Yani çocukluğumda vardım.

Daha sonra işin yürütücüsü olarak var oldum. Orhan Kemal'in edebiyat yolculuğunda bulunan yeni yazarlara bu ödülü vererek onurlandırması, önlerini açması, yollarını ışıklandırması çok onur verici ve önemli. Sanıyorum Türkiye'nin bir zaman Nobel'i olabilecek bir ödülden söz ediyoruz. Çok anlamlı,. Bu yılki ödülü kazanan Kemal Varol'u kutluyorum."

Törene konuk olan yazar Adnan Özyalçıner ise "Orhan Kemal, işçinin, emekçinin kendi elleriyle yarattığı uygarlığın güzelliklerini ve zenginliklerini eşitçe paylaşılmasını isteyen ve bu konuda yazan, bunun direnişini gösteren aydınlık günlerin yazarıdır." değerlendirmesini yaptı.

Mazlum Vesek'in sunduğu törende ayrıca Turgay Fişekçi "Edebiyatımızda Orhan Kemal", Tahir Şilkan "Orhan Kemal'de Umut", Çimen Güney Erkol "Yaşayan Orhan Kemal, Haluk Oral "Orhan Kemal ve Nazım Hikmet Dostluğu", Seval Şahin "Emeğin Yazarı Orhan Kemal", Murat Özyaşar ise "Kemal Varol'un Yazı Yolculuğu" başlıklı konuşmalar yaptı.