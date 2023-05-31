'Kelime-i Tevhit' hat eserleri sergisi Erzurum'da

ALBAYRAK Grubu'nun geleneksel hale getirdiği hat sergisi 'Kelim-i Tevhit' temasıyla Erzurum'da açıldı. 13 usta hattatın özgün yorumlarıyla hazırladığı eserler, 12 Haziran'a kadar Çifte Minareli Medrese'de ziyaretçilerini bekliyor olacak.

Albayrak Grubu'nun, İslam hat sanatını yaşatma, özgün eserlerle bu sanata katkıda bulunma ve gelecek nesillere aktarma amacıyla sürdürdüğü hat eserleri projesinin bu seneki konusu 'Kelime-i Tevhit' oldu. Taksim AKM'de başlayan 'Kelime-i Tevhit' Hat Eserleri Sergisi, İstanbul'un farklı noktalarını gezdikten Balıkesir, Ankara ve Trabzon'da sanatseverlerle buluştu. 13 usta hattatın özgün yorumuyla hazırladığı eserler, Erzurum Çifte Minareli Medresede sergilenmeye başladı. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Yakutiye Kaymakamı Murat Öztürk, Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Esad Sivri, Mezra Ziraat Genel Müdürü Eyüp Demir ve Sukkar Şeker Genel Müdürü Necati Karavaizoğlu'nun yanı sıra birçok sanat meraklısı tarihi medresedeki serginin açılışına katıldı.

Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Esad Sivri, hat sergisinin 9'uncusunun gerçekleştirildiğini belirtti. Selçuklu ve Osmanlı döneminde İslami ilimlerin öğretildiği, eğitimin merkezlerinden biri olan Çifte Minareli Medrese'nin tarihi dokusunda eserlerin sergilendiğini ifade eden Sivri, "Erzurum'da hat sergimizin ikincisini yapıyoruz. Geçen sene iman ayetleri sergisi vardı. Bu sene 'Kelim-i Tevhit' oldu. İslam'ın temeli olan 'La İlahe İllallah' lafzının 13 farklı hattatın kendi yorumlarıyla esere dönüştürüyoruz. Bunu Türkiye'nin farklı illerinde sanat severlere ulaştırıyoruz. Çifte Minareli Medrese Selçuklu ve Osmanlı'da İslam eğitiminin, kültürünün aşılandığı yer. Biz de eserlerin burada, bu mekanda sergilenmesinden dolayı büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de konuşmasında hat sanatının önemini anlattı. Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Esad Sivri, Başkan Sekmen ve Yakutiye Kaymakamı Murat Öztürk'e hat yazılı tablolar hediye etti. Konuşmalardan sonra davetliler kurdelesini kestikleri sergiyi gezerek eserler hakkında hat sanatçıları Seyid Ahmet Depeler, Serkan Seralmaz'dan bilgi aldı.

13 HATTATIN ESERİ YER ALIYOR

Erzurum'da açılışı yapılan sergi 12 Haziran'a kadar Çifte Minareli Medresede ziyaretçilerine açık olacak sergide, Seyid Ahmet Depeler, Davut Bektaş, Savaş Çevik, Osman Özçay, Abdurrahman Depeler, Hakan Arslan, Mehmed Özçay, Sami Naddah, Şahryanşah Siracuddin, Casim Muhammed Mirac, Mustafa Parıldar, Muhammed Yaman ve Serkan Selalmaz'ın eserleri yer alıyor.