Kedreai Antik Kenti'nde 2025 Kazı Çalışmaları Devam Ediyor

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Kedreai Antik Kenti'nde 2025 yılı kazı çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Marmaris Ticaret Odasından (MTO) yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı "Geleceğe Miras" projesi kapsamında desteklenen ve MTO'nun katkılarıyla sürdürülen arkeolojik kazı çalışmaları, antik kentin Tiyatro Geç Dönem Yapı Kompleksi Alanı'nda yoğunlaşarak devam ediyor.

2025 yılı çalışmaları kapsamında, antik tiyatronun sahne binası alanında yer alan Geç Roma/Erken Bizans Dönemi'ne tarihlenen çok odalı bir yapı kompleksinin kazılarıyla birlikte, yapı kazılarında tespit edilen mimari ve buluntular, Kedreai Tiyatro alanının Helenistik Dönem dışında Geç Antik Dönem'de de Kıyı Karia'da önemli bir yerleşim yeri olduğunu ortaya koyuyor.

MTO yetkilileri, Kedreai Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarını özveriyle sürdüren Kazı Başkanı Dr. Sevilay Zeynep Yıldız ve ekibine teşekkür ederek, çalışmalarında kolaylıklar diledi.