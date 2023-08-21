Keçiören Hanımlar Lokali'nde Minik Çocuklara Yüz Boyama Etkinliği

Keçiören Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (KEÇMEK) öğretmenleri tarafından Keçiören Hanımlar Lokali'nde minik çocuklara yönelik yüz boyama etkinliği düzenlendi. Keçiören Belediyesi, çocukların keyifli vakit geçirmesi için gerçekleştirilen etkinlikte öğretmenler, birbirinden renkli figürleri çocukların yüzlerine resmetti. Kedi, köpek, kelebek gibi figürlerinin çizildiği etkinlikte çocuklar ve aileler fotoğraf çektirerek renkli hatıralar biriktirdi. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Hanımlar Lokali'nde sadece kadınlara yönelik değil çocuklar için de renkli etkinlikler düzenlendiğini belirterek, 'Evlerinde bunalan çocuklarımızın eğlenceli vakit geçirmesi için yüz boyama etkinliği düzenledik. Etkinlikte hem hanımlar hem de çocuklar sıcak havanın da etkisiyle artan stresli ev ortamından uzaklaşarak sosyalleşme imkanı buldular. Hanımlar Lokalimize renkli birçok etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz' dedi. Etkinliğe katılan anneler de Hanımlar Lokali'nde gerçekleştirilen etkinliklerden büyük memnuniyet duyduklarını dile getirdiler. - ANKARA