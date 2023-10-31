Keçiören'de Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları muhteşem havai fişek gösterisiyle final yaptı

ANKARA - Keçiören Belediyesi gün boyunca sürdürdüğü Cumhuriyetin 100. yılı kutlamalarının finalini ilçedeki Kalaba Kent Meydanı'ndaki seymen, mehteran ve havai fişek gösterileriyle yaptı.

Keçiören'de akşam saatlerinde binlerce kişinin katılımıyla ilçedeki Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Lisesi'nden belediye önüne kadar meşaleli kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Korteji, Kalaba Kent Meydanı'nda bekleyen binlerce kişi Türk bayrağı ve alkışlarla karşıladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Ne güzel bir manzara var Keçiören'de. Milli Mücadele'nin merkezinden, Keçiören'den, Ankara'dan selam olsun Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e. Türk milletini Anadolu'dan atmak isteyenler bunu başaramadı. İngiliz mandası olmak istemeyen yiğit bir ses, korkusuz bir ses, bir elinde silah bir elinde darağacı ile Milli Mücadeleyi başlattı. Milyonlarca şehidimizin kanıyla bir Türk vatanı doğdu. Tüm şehit ve gazilerimize, kahramanlarımıza, Anadolu'yu Anadolu yapan analarımıza selam olsun. Büyük Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı kutlu olsun! Devletimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitlerimizi, gazilerimizi, yiğitlerimizi, rahmet ve minnetle anıyoruz. Hepsinin ruhları şad olsun" dedi.

Protokol konuşmasının ardından meydanı tıklım tıklım dolduran kalabalık havai fişek gösterisiyle ve marşlar eşliğinde Cumhuriyet coşkusunu doyasıya yaşadı.