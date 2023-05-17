Keçiören Belediyesince düzenlenen robot yarışmasının sonuçları belli oldu

Keçiören Belediyesi Prof. Dr. Tunçalp Özgen Teknoloji Merkezi (TEKNOMER) tarafından düzenlenen "Çizgi İzleyen Robot Yarışması"nın kazananları belli oldu.

Keçiören Belediyesi Prof. Dr. Tunçalp Özgen Teknoloji Merkezi (TEKNOMER) tarafından düzenlenen "Çizgi İzleyen Robot Yarışması"nın kazananları belli oldu.

Taha Akgül Spor Salonunda gerçekleşen yarışmaya, temel seviyede ilkokul ve ortaokullardan 119, ileri seviyede ise lise ve üniversitelerden 69 olmak üzere toplam 188 takımla 130 danışman öğretmen ve 567 öğrenci katıldı.

Robotu bitiş noktasına en hızlı, hatasız ve çizgiyi geçmeden ulaştırabilen yarışmacılar dereceye girmeye hak kazandı.

İleri seviyede mücadele eden okullardan Yenimahalle Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi takımlarından AHİRON-BOT-2 takımı birinci, aynı okuldan AHİRON-BOT-1 takımı ikinci, Keçiören Hatice Hikmet Oğultürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi takımlarından ROBORİON üçüncü oldu.

Temel seviyede yarışan okullardan Mamak Turhan Polat Ortaokulu takımlarından KAFKAS birinciliğe, Özel Kariyer İlkokulu takımlarından MUCİT KAFA ikinciliğe, Özel Kariyer Ortaokulu takımlarından SÜLEYMAN üçüncülüğe hak kazandı.

100 bin lira ödül havuzuna sahip yarışmada, temel düzey kategorisinde birinci 1 tam altın, ikinci 1 yarım altın, üçüncü ise 1 çeyrek altın kazandı. İleri düzey kategorisinde ise birinci 4 tam altın, ikinci 4 yarım altın, üçüncü ise 4 çeyrek altın alırken, ilk 3'e giren okul takımlarına da tablet hediye edildi.