Keçiören Belediyesi ve Dede Garkın Ocağı'ndan Alevilikte Cem Belgeseli

Keçiören Belediyesi ve Dede Garkın Ocağı tarafından düzenlenen 'Alevilikte Cem' konulu belgesel gösterisi Neşet Ertaş Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programda Alevilik kökeninin Anadolu'ya dayandığı vurgulandı ve belgeselde Alevi dedelerinin cemin anlamını anlattığı röportajlar yer aldı.

Keçiören Belediyesi ve Dede Garkın Ocağı'nca "Alevilikte Cem" konulu belgesel gösterisi yapıldı.

Neşet Ertaş Kültür Merkezi'nde düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Açılış konuşmasını yapan Dede Garkın Ocağı Dedesi Hüseyin Dedegarkınoğlu, Aleviliğin kökünün Anadolu olduğunu, Anadolu'ya özgü bir Ehlibeyt sevgisine dayandığını belirterek, "Bunu çoklarımız bilmiyor, işte bu belgesel ve etkinliklerle bu bilinmeyenler ortaya çıkacaktır." dedi.

Dedegarkınoğlu, "Biz kim olduğumuzu tarihsel köklerimizi Anadolu'daki geçmişimizi bunu iyi bilebilsek bugün sorun olarak gördüğümüz çok şeyin, sorun olmadığını, birbirimize ne kadar çok benzediğimizi ortak paydalarımızın ne kadar çok olduğunu göreceğiz." diye konuştu.

Keçiören Başkanı Turgut Altınok ise "Acılarımız bir, kederlerimiz bir, yüreğimiz bir, gönlümüz bir kutsallarımız da bir." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından belgesel gösterisi yapıldı.

Çekimleri Hüseyin Gazi Türbesi Cemevi ve Hacıbektaş Ayhanlar Köyü Cemevi'nde yapılan belgeselde, Alevi dedelerinin cemin anlamını anlattığı röportajlar yer aldı.