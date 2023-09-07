Keçiören Belediyesi, Türkülerle Kültürü Yaşatmaya Devam Ediyor

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, mahalle konserlerinde türkülerin yaşatılacağını belirtti. Bu hafta düzenlenen konserde TRT sanatçıları Nilgün Kızılcı ve Zeynep Cihan sahne aldı.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Tarihimizi, kültürümüzü, acılarımızı, sevinçlerimizi ve kahramanlıklarımızı anlatan türkülerimizi yaşatmaya devam edeceğiz." dedi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Keçiören Belediyesi tarafından düzenlenen mahalle konserlerinde bu hafta TRT sanatçıları Nilgün Kızılcı ve Zeynep Cihan sahne aldı.

Keçiören Sancaktepe Mahallesi'nde düzenlenen konserde birbirinden güzel ezgiler seslendirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Yaz boyunca her hafta şehrimizin birçok noktasında düzenlediğimiz mahalle konserleriyle vatandaşlarımızı birbirinden kıymetli sanatçılarımızla buluşturduk. Gönül pasımızı silen gerçek sanatçılarımızı sizlerle buluşturmak, birbirinden güzel ezgileri birlikte dinlemek bizim için şeref ve bahtiyarlıktır. Tarihimizi, kültürümüzü, acılarımızı, sevinçlerimizi ve kahramanlıklarımızı anlatan türkülerimizi yaşatmaya devam edeceğiz. Katılımlarınızdan dolayı sizlere ve sahne alan sanatçılarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Altınok konuşmasının ardından şarkı ve türkülerle devam eden konserde Keçiörenlilerin eğlencesine ortak oldu. Altınok, konserin sonunda sanatçılara çiçek takdiminde bulundu.