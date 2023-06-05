Keçiören Belediyesi'nin Desteğiyle Aşağı Eğlence Türk Müziği Korosu Konser Verdi

Keçiören Belediyesi'nin destekleriyle mahalle korosu olarak faaliyetlerini sürdüren Aşağı Eğlence Türk Müziği Korosu tarafından Keçiören Yunus Emre Kültür Merkezi'nde konser düzenlendi. Klasikleşmiş Türk Halk Müziği eserlerini solo ve koro performanslarla sergileyen koro üyeleri sanatseverlere müzik ziyafeti yaşattı.

Keçiören Belediyesi'nin destekleriyle mahalle korosu olarak faaliyetlerini sürdüren Aşağı Eğlence Türk Müziği Korosu tarafından konser düzenlendi.

Keçiören Belediyesi açıklamasına göre, Keçiören Yunus Emre Kültür Merkezi'nde düzenlenen ve birbirinden güzel ezgilerin icra edildiği gecede salonu dolduran vatandaşlar keyifli anlara tanıklık etti.

Klasikleşmiş Türk Halk Müziği eserlerini solo ve koro performanslarla sergileyen koro üyeleri sanatseverlere müzik ziyafeti yaşattı.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, koroda performans gösteren saz ve söz sanatçılarını tebrik ederek, şunları kaydetti:

"Sanata dair ortaya konulan her türlü etkinliğe destek veriyoruz. Atatürk'ün de dediği gibi 'Sanatsız kalan milletlerin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.' Bizi biz yapan değerler vardır. Acılar, sevgiler, hasretler, savaşlar ve ayrılıklar... Bunlar aynı zamanda milletimizin arşividir. Müzik ve diğer sanat dallarımız tarihimizi ve kültürümüzü geleceğe taşıyan enstrümanlardır. Bizler de bu enstrümanların yaşaması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Konserde sesiyle, sözüyle, nağmeleriyle gönlünü ortaya koyan her bir sanatçımıza teşekkür ediyorum."