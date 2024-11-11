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Kazdağları'nda Sonbahar Renkleri Ziyaretçileri Büyülüyor

Kazdağları'nda Sonbahar Renkleri Ziyaretçileri Büyülüyor
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Balıkesir ve Çanakkale sınırlarında bulunan Kazdağları, sonbahar mevsimiyle birlikte ağaçlarındaki göz alıcı renk tonlarıyla doğaseverlerin ilgisini çekiyor. Bölgedeki doğa yürüyüşleri ve fotoğrafçılık aktiviteleri, ziyaretçileri sürekli olarak davet ediyor.

Balıkesir ve Çanakkale sınırlarında yer alan Kazdağları, sonbahar mevsimiyle birlikte ağaçlarındaki renk tonlarıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Kuzey Ege'de Edremit Körfezi'nin kuzeyinde bulunan, zengin fauna ve bitki örtüsüyle dikkati çeken Kazdağları'nda sonbahar, ağaçların göz alıcı renkleriyle ziyaretçilerini şaşırtıyor.

Kayın, meşe, köknar, kestane ve çam ağaçlarının yoğun olduğu Kazdağları'nda sonbahar manzarasını görmek isteyen doğa fotoğrafçıları ve yürüyüş meraklıları, bölgeye ilgi gösteriyor.

Ziyaretçilerden Tolga Çabaklı, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgenin doğasıyla çok güzel bir yer olduğunu aktararak, "Özellikle uzun yürüyüşler yapmak bu havalarda doğanın keyfini çıkarmak için çok muhteşem bir yer. Uzun yürüyüşler ve temiz hava almak isteyen herkesin mutlaka gelmesi gereken bir yer olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Kazdağları'na sonbaharın güzelliklerini görmek için İstanbul'dan gelen Gamze Çabaklı ise bölgenin sonbahar mevsimiyle büründüğü renklerin görülmesi gerektiğinin altını çizdi.

Heykeltıraş Ertuğ Atlı da Kazdağları'nın inanılmaz derecede güzel bir manzarası olduğunu kaydetti.

Bölgenin mitolojide "İda Dağı" olarak bilindiğini dile getiren Atlı, "Yürürken yaprakların çıtırtısı, doğanın şırıltısı hepsi birbirinin içine karışmış inanılmaz derecede güzel bir dua var. Renkler muhteşem. Yeşili, mavisi, moru, sarısı var. İnanılmaz renkli." dedi.

Doğa fotoğrafçısı İrfan Kolçak da Kazdağlar'nın Türkiye'nin sonbahar fotoğrafları çekebilecek ilk 5 yerinden biri olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA / Hakan Firik - Kültür Sanat
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