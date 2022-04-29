'Kazdağı-Güre Bahar Şenliği' 7-8 Mayıs'ta gerçekleştirilecek

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Güre Turizm Tanıtım Derneğince (GÜRTAD) bu yıl ilk kez "Kazdağı-Güre Bahar Şenliği" düzenlenecek.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, Edremit Körfezi'nin eşsiz doğası, özgün tarihi ve kültürel kimliğe sahip Güre Mahallesi'nin baharı yeni bir şenlikle karşılayacağı belirtilerek, etkinliğin gelenekselleşmesi ve uluslararası nitelikte devam etmesinin planlandığını aktarıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen GÜRTAD Başkanı Ahmet Çetin, şenliğin Balıkesir Büyükşehir ve Edremit belediyelerinin katkılarıyla gerçekleştirileceğini duyurdu.

Çetin, programda bölgenin kültür ve turizminin tanıtımına yönelik birçok etkinliğin yapılacağını bildirdi.

Şenliğin dağ, deniz ve müzik birlikteliğine ev sahipliği yapacağını kaydeden Çetin, doğa ve kültür tutkunlarını 7-8 Mayıs'ta "Kazdağı-Güre Bahar Şenlikleri" için Güre'ye davet etti.

Programda, Kurtalan Ekspres konseri, Kazdağları gastronomisine katkı sağlayacak yerel pazar, yemek atölyeleri, Güre'nin doğal, kültürel mirası ve zeytinyağı ile ilgili "sıvı altın" paneli, söyleşiler, doğa yürüyüşleri, resim sergisi, nefes farkındalığı atölyesi, bisiklet turu, yöresel ve Yunanistan'ın Midilli Adası'ndan gelen dans ekiplerinin gösterilerine yer verilecek.