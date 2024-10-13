Kazakistanlı sanatçı Nazira Mahambetova Boyabat'ta konser verdi

Kazakistanlı sanatçı Nazira Mahambetova Sinop'un Boyabat ilçesinde konser verdi.

Boyabat Belediyesi Kültür ve Sanat etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi'nde düzenlenen konsere, Kaymakam Enver Yılmaz, Belediye Başkanı Hasan Kara diğer ilgililer ve davetliler katıldı.

Yaklaşık bir saat sahnede kalan Mahambetova, Türk dünyasına ait eserler seslendirdi.

Konser sonunda Mahambetova'ya çiçek takdim eden Belediye Başkanı Kara, belediye olarak kültürel faaliyetlere önem verdiklerini söyledi.

Mahambetova'ya davetlerini kabul ederek ilçelerine geldiği için teşekkür eden Kara, bundan sonra da çeşitli sosyal etkinlikler düzenlemeye devam edeceklerini kaydetti.