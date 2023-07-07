Kazakistan'da Uluslararası Askeri Bandoların Festivali Başladı

Kazakistan Savunma Bakanlığınca bu yıl ilki düzenlenen "Uluslararası Askeri Bandoların Festivali"nde Türkiye, Azerbaycan, Özbekistan, Rusya, Japonya, Çin ve Hindistan'ın askeri bandoları sahne alıyor.

Kazakistan'ın başkenti Astana'nın kuruluşunun 25. yılı vesilesiyle gerçekleştirilen festivale 7 ülkenin askeri bandosu katılıyor. Bu yıl ilk kez düzenlenen festivalde Türkiye'yi mehter takımı temsil ediyor.

Astana'daki Yesil Nehri kenarındaki amfitiyatro sahnesinde yapılan açılış konserinde Kazakistan, Türkiye, Azerbaycan, Özbekistan, Rusya, Japonya, Çin ve Hindistan'dan yaklaşık 500 askeri sanatçı sahne aldı.

Konserde ülkelerine özgü üniformalar giyen askeri bandolar, repertuvarlarındaki askeri marşların yanı sıra pop, caz ve klasik eserleri seslendirdi. Mehter takımı da renkli sahnesiyle seyircilerden alkış aldı.

Kazakistan Savunma Bakanı Yardımcısı Sultan Kamaletdinov, yaptığı konuşmada, dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen meslektaşlarını Astana'da ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Kamaletdinov, ülke olarak barış ve istikrara değer verdiklerini belirterek, "Çok taraflı dış politika yürütüyoruz. Bu etkinlik, bunun açık örneği. Umarım, Askeri Bandoların Uluslararası Festivali, ülkelerimiz arasındaki ilişkileri güçlendirecektir. Ayrıca tecrübe paylaşımına ve birbirimizin kültürlerini daha yakından tanıma fırsatı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Festival kapsamında askeri bandolar, iki gün boyunca Astana'nın çeşitli noktalarında sahne alacak. Kapanış konseri, 8 Temmuz'da "Barys-Arena" Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.