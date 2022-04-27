Kazakistan'da iki yıl aradan sonra Kadir Gecesi camilerde idrak edildi - Haberler

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Kazakistan'da iki yıl aradan sonra Kadir Gecesi camilerde idrak edildi

AA - Meiramgul Kussainova - Kültür Sanat
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Kazakistan'da iki yıl aradan sonra Kadir Gecesi camilerde idrak edildi

NUR Kazakistan'da Kovid-19 salgını nedeniyle 2 yıl boyunca Kadir Gecesini evlerinde idrak eden vatandaşlar bu sene camilere akın etti.

NUR Kazakistan'da Kovid-19 salgını nedeniyle 2 yıl boyunca Kadir Gecesini evlerinde idrak eden vatandaşlar bu sene camilere akın etti.

Kadir Gecesinde Kazakistan'daki camiler doldu taştı. Cami içinde saf tutmak isteyen Nur Sultan sakinleri, başkentteki Hazret Sultan Camisi'ne saatler öncesinde gelmeye başladı. İçeriye sığmayanlar ise cami avlusunda ve etrafında namaz kıldı ve dua etti.

Bu yıl Hazret Sultan Camisi'nde düzenlenen Kadir Gecesi programına Kazakistan Baş Müftüsü Naurızbay Hacı Taganulı, Başbakan Yardımcısı Yerali Togcanov, Nur Sultan Valisi Altay Kulginov da katıldı.

Taganulı, burada yaptığı konuşmada, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle 2 yıldır Kadir Gecesini evlerde idrak etmek zorunda kaldıklarını belirterek, "İlk önce yüce Allah'ın ve devlet büyüklerimiz ile sağlık çalışanlarımızın gayretli çabaları sayesinde kötü günlerin üstesinden gelerek bu sene Kadir Gecesini hep birlikte cemaatle camilerimizde idrak etmenin büyük bir sevincini yaşıyoruz. Biz bu günlere sabırla ulaştık." dedi.

AA / Meiramgul Kussainova - Kültür Sanat

Kadir Gecesi, Kazakistan, Namaz, Cami, Kültür Sanat, Haberler

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