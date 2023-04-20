Kazakistan'da Avrasya Kitap Fuarı açıldı

Kazakistan'ın başkenti Astana'da yaklaşık 70 yayınevinin katıldığı 7. Avrasya Kitap Fuarı başladı.

EXPO Uluslararası Sergi Merkezi'nde açılan fuara Türkiye, Rusya ve Çin'den yayınevleri de katılıyor.

Fuarda Türkiye'yi temsil eden Telif Hakları Ajansı Danışmanı Şeyma Asker, AA muhabirine, fuara daha çok Kazak yayıncıların basmayı tercih ettiği kitapları getirdiklerini söyledi.

Asker, "Bizim Kazakistan ile ortak tarihimiz var. Bunun için ortak kültürümüzü ve değerlerimizi anlatan kitapları tanıtıyoruz. Onun dışında çocuk kitaplarımız da var." dedi.

Burada Kazak yayıncılarla tanışma fırsatı bulduklarını aktaran Asker, "Kazakistan'da yayın alanında neler oluyor onları öğrenmek ve karşılıklı işbirliğini geliştirmek için geldik. Somut adımlar attık. İnşallah birlikte güzel projeler yapacağız." diye konuştu.

Asker, fuara ilginin yoğun olduğunu belirterek "Şu anda elektronik kitapların yaygınlaşmasıyla kitaba ilginin azaldığı düşünülüyor ama aslında öyle değil. Teknoloji ne kadar hayatımızın içine girmiş olsa da kitabın ayrı bir yeri var. Her zaman kitabı elimize almak, ona dokunmak, koklamak ondan sonra okumak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Fuarda Türkçe öğretim kitaplarının ziyaretçiler tarafından çok sorulduğunu kaydeden Asker, "Seneye Türkçe öğretimi ile ilgili bir stant düşünülebilir." dedi.

Çeşitli imza etkinlikleri ve kitap tanıtım törenlerinin de olacağı fuar 23 Nisan'da sona erecek.