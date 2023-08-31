Kazak Sanatçı İbragim Eskendir'in Okulunda Yüzlerce Çocuk Dombra Çalmayı Öğreniyor

Kazak sanatçı İbragim Eskendir'in 3 yıl önce kurduğu okulda yüzlerce çocuk, geleneksel müzik aleti dombra çalmayı öğrendi. Eskendir, Kazakistan'ın milli değerlerini canlandırmak ve genç nesle dombrayı aktarmak amacıyla okulunu kurdu. Dombranın milli kimlik ve kültürün korunmasında önemli bir araç olduğunu vurgulayan Eskendir, öğrencileriyle İstanbul'da konser düzenlemeyi planladığını belirtti.

Kazak sanatçı İbragim Eskendir'in 3 yıl önce kurduğu okulda yüzlerce çocuk, geleneksel müzik aleti dombra çalmayı öğrendi.

İbragim Eskendir, Kazakistan'da milli duyguları kabartan şarkılarıyla tanınan bir isim.

Küçükken babasından sonra eğitmenlerinden öğrendiği dombrayı genç nesle aktarmak isteyen Eskendir, 3 yıl önce başkent Astana'da "Altın Dombra" ismini verdiği okul kurdu.

Eskendir, bugüne kadar yüzlerce çocuğa Kazakların geleneksel müzik aleti dombra çalmayı öğretti.

Eskendir, AA muhabirine, Kazakistan'ın bağımsız bir ülke olmasıyla ulusal değerlerin yeniden canlandığını ve buna katkıda bulunmak için dombrayı yaygınlaştırmayı misyon olarak belirlediğini ifade ederek, "Dombrada sadece bir ses veya müzik yok. Dombrada Kazak halkının milli kodu var." dedi.

Dolayısıyla dombra sesini her Kazak'ın sevdiğini belirten Eskendir, "Mutlu olduğumuzda da acı çektiğimizde de elimize dombrayı alıyoruz." ifadesini kullandı.

Eskendir, son yıllarda özellikle genç neslin dombraya ilgisinin arttığını kaydederek, "Okulumuzda şu anda 400'e yakın çocuk dombra öğreniyor. Çocuklarımızın hemen hemen hepsi dombra tutmayı bile bilmiyordu ama artık benimle sahneye çıkıyor." diye konuştu.

Küreselleşme ve internet çağında büyüyen çocuklarda milli kimliği korumak için dombranın önemli araç olduğunun altını çizen Eskendir, "Elinde dombra tutan çocuk, kendi kültüründen kopmayacak. Hep ona bağlı kalacak. Bu nedenle ülkemizde hamdolsun dombranın değerini anlayan ebeveynlerimiz de artıyor." dedi.

Kazak sanatçı, bir dönem İstanbul'daki Mimar Sinan Üniversitesi'nde tecrübe paylaşımı çerçevesinde eğitim gördüğünü dile getirerek, "Türk kardeşlerimizin dombraya ilgisi beni mutlu etti. Bu sonbaharda öğrencilerimle okulumuzun ilk yurt dışı konserini İstanbul'da yapmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

-"Dombra çalarken benden mutlusu yok"

13 yaşındaki Aysultan Rahmetolla da İbragim Eskendir'in okulunda dombra öğrenenlerden.

Rahmetolla, iki yıl içinde öğrendiği dombrayla 30'dan fazla eser çalabildiğini belirterek, "Burada bize sadece dombra dersi verilmiyor, aynı zamanda geleneklerimiz ve tarihimiz de öğretiliyor." dedi.

Ayşa Nagaşıbay ise dombrayla 14 yaşında tanıştığını ve halen öğrenmeye devam ettiğini söyledi.

Nagaşıbay, "Sıfırdan öğrendim. Yani dombra nasıl tutulur seviyesinden başladım. Şu anda dombra çalarken benden mutlusu yok." şeklinde konuştu.

Dombra, milli kültür ve kimliğin pekişmesinde etkin rol oynuyor

Kazak hükümeti, ülkede milli kültür ve kimliğin pekişmesinde etkin rol oynayan dombrayı yaygınlaştırmak için çalışmalar yürütüyor.

Dombranın okullarda öğretilmesinin değerlendirildiği ülkede her yıl 1 Temmuz, "Ulusal Dombra Günü" olarak kutlanıyor.