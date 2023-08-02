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Kayserili yazar Abdullah Ayata'nın 'Uzaylılar Kayseri'de' isimli kitabı yayınlandı

Kültür Sanat Haberleri

Kurgu içerikli kitabını kitapseverlerle buluşturan Ayata, kitabın ilgi gördüğünü söyledi. Talas Belediyesinin desteğiyle basılan kitabının öğrencilere dağıtılacağını belirten Ayata, yeni kitabında Kayseri'nin kültürünü, geleneklerini de yansıttığını ifade etti.

Kayserili yazar Abdullah Ayata'nın "Uzaylılar Kayseri'de" isimli kitabı yayınlandı.

Kurgu içerikli kitabını kitapseverlerle buluşturan Ayata, kitabın ilgi gördüğünü söyledi.

Talas Belediyesinin desteğiyle basılan kitabının öğrencilere dağıtılacağını belirten Ayata, yeni kitabında Kayseri'nin kültürünü, geleneklerini de yansıttığını ifade etti.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Kültür Sanat

Kayseri Talas Kültür Sanat Haberler

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