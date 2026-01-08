Haberler

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Esen, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Güncelleme:
Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' fotoğraf oylamasında çeşitli kategorilerdeki fotoğraflara oy verdi ve sanatın gücünün önemli olduğunu vurguladı.

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Esen, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "İsrail'in açlığa mahkum ettiği Gazzeliler, yardım noktasında yoğunluk oluşturdu", "Portre" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" adlı fotoğrafını oylayan Esen, "Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiyenin altında", "Spor" kategorisinde Ağıt Erdi Ulukaya'nın "Gelenek ailede başlar", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat", "Günlük Yaşam" kategorisinde ise İsa Terli'nin "Dolunay sefası" isimli fotoğraflarına oy verdi.

Coşkun Esen, AA tarafından yıllardır gerçekleştirilen oylamaya katılmanın memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Dakikalarca veya günlerce konuşarak anlatılmak istenen bir durumun birkaç kare fotoğrafla anlatılmasının mümkün olduğunu belirten Esen, bu durumun sanatın gücünü gösterdiğini ifade etti.

AA tarafından gerçekleştirilen fotoğraf oylamasını önemli bir sanatsal faaliyet olarak nitelendiren Esen, AA çalışanlarına başarılar diledi.

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor. Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Tunahan Akgün - Kültür Sanat
