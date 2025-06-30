Kayseri Kütüphanelerinde 966 Bin Ziyaretçi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bu yılın ilk 6 ayında 15 kütüphanede 966 bin ziyaretçiye hizmet verdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 344 bin 864 üyeye sahip kütüphaneler, 202 bin 849 basılı kitap, 22 bin elektronik kitap ve 3 bin sesli kitap ile zengin içerikler sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri'yi okuyan ve okutan bir şehir olmaya devam edeceklerini belirtti.

Bu yılın ilk 6 ayında kütüphanelerden toplam 160 bin 721 kitap ödünç alındığını kaydeden Büyükkılıç, "Kayseri, bilgiye ve kitaba olan sevgisiyle Türkiye'nin parlayan yıldızı olmaya devam ediyor. Kütüphanelerimiz sadece kitap okumak için değil, aynı zamanda paylaşmak, öğrenmek ve gelişmek için tasarlandı. Hem çocuklarımıza hem de yetişkinlerimize her gün farklı etkinliklerle kucak açıyoruz. Bu sayı her geçen gün artacak." ifadelerini kullandı.