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Kayseri Kalesi'nde Çerkes Kıyafetleri Defilesi ve Müzik Dinletisi

Kayseri Kalesi'nde Çerkes Kıyafetleri Defilesi ve Müzik Dinletisi
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28 Eylül Adige Ulusal Kıyafet Günü dolayısıyla Kayseri Kafkas Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte, Çerkes kıyafetleri sergilendi ve Maze Müzik Grubu konser verdi.

Kayseri Kalesi'nde Çerkes kıyafetleri defilesi ve müzik dinletisi düzenlendi.

Kayseri Kafkas Derneğince 28 Eylül Adige Ulusal Kıyafet Günü dolayısıyla düzenlenen defilede ilk olarak modacı Nilüfer Tokuç Azgıt tarafından tasarlanan Çerkes kıyafetleri, mankenler tarafından sergilendi.

Mankenler daha sonra Kayseri Kafkas Derneği Geleneksel Çerkes El Sanatları Kursu Eğitmeni ve Kursiyerleri ile Çerkes Kültür Ürünleri Kadın Kooperatifi kadınlarının tasarımlarını sergiledi.

Programda Maze Müzik Grubu geceye özel parçalarıyla konser verdi.

Programa Kayseri Kafkas Derneği Başkanı Nurşah Özyürek, CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez ve çok sayıda davetli katıldı.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Kültür Sanat

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