Kayseri haber... MHP Kayseri İl Başkanı İncetoprak, yamaç paraşütü ile uçtu

MHP Kayseri İl Başkanı Adnan İncetoprak, Ali Dağı'ndan yamaç paraşütü ile tandem uçuşu gerçekleştirdi.

MHP İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İncetoprak, turizme destek amaçlı yamaç paraşütü ile uçtu.

Kayseri Turizm İşletmecileri Derneği tarafından organize edilen tandem uçuşta İncetoprak, heyecan yaşadı.

Talas Paraşüt Alanı'na iniş yapan İncetoprak'ın uçuşu 15 dakika kadar sürdü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İncetoprak, Kayseri Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Serdar Sarıçam'ın organizesinde, Ali Dağı'ndan yamaç paraşütü ile uçuş gerçekleştirdiğini ifade etti.

İlk defa yamaç paraşütü heyecanı yaşadığını belirten İncetoprak, şunları kaydetti:

"Gökyüzünde Kayseri'nin eşsiz manzarasını seyretmek bir harika. Şehrimizin tarihi, kültürel ve kış turizminde gelişmesinin yanında, gökyüzü turizminde de gelişmesi ve dünyaya duyurulması lazım. Bunun için yamaç paraşütü sporunu yapanların desteklenmesi gerekiyor. Biz de destek vermek için bir uçuş gerçekleştirdik. Gerçekten büyük bir heyecan yaşanıyor. Şehrin güzelliğini havadan görmek ve bu heyecanı yaşamak isteyenleri Kayseri'ye davet ediyorum."