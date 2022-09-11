Kayseri haber... Kayseri'de 'müzikle şifa' anlatıldı

Kayseri'de 'müzikle şifa' anlatıldı

KAYSERİ - Kayseri'de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı iş birliği ile 'müzikle şifa' programı düzenlendi.

Gevher Nesibe Darüşşifası ve Medresesi'nde gerçekleşen programa, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Haldun Taşan, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Programda açılış konuşmasını yapan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Böyle bir etkinliğe imza atılmış olması önemli ve anlamlı. Ben Valimize özellikle teşekkür ediyorum. Burada bir hekim olarak elbette tıbbi tedavi yöntemleriyle ilgili değişik yöntemler olduğunu biliyoruz. Ancak son süreçte radikal yöntemlerin dışında diğer yöntemlerinde söz konusu olduğunu hepimiz bilmekteyiz. Zamanın değerlendirildiğinde o dönemde müzikle tedavinin gündeme geldiği süreçte akıl hastası olan insanların adeta diğer medeniyetler tarafından imha edildiği bir dönemde Selçuklu'nun ruhuna uygun, kültürüne uygun bir anlayış içerisinde tedaviler uygulamışlar" ifadelerini kullandı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Gevher Nesine Darüşşifası ve Medresesinin çok anlamlı bir yer olduğunu söyleyerek, " Burayı ilk gördüğümde çok farklı duygulara kapılmıştım. Büyükşehir belediyemiz tarafından çiçek gibi bakılıyordu. Her yere ilk gün ki gibi sahip çıkılmış ve o mistik havası korunmuştu. Buraya herkesin gelmesi gerektiğini, herkesin görmesi gerektiğini hissetmiştim. Buradaki eserin tüm dünyanın, Türkiye'nin tanıması gerektiğini düşünmüştüm. Hop dedik Ayhan ile Mehmet Aydın'ı da buranın fahri tanıtıcısı olarak her yerde bahsedecekler. Çok teşekkür ediyorum onlara. Ayrıca beni burada etkileyen bir başka şeyde ismi Gevher Nesibe olması. Aslında Kayseri'yi de İstanbul'u da gezdiğinizde birçok eserin kadınlar tarafından yapıldığını görüyoruz. O kadar özel bir şey ki bu durum. Aslında bir kadın medeniyeti de ortada. Burası çok anlamlı" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Prof. Dr. Bingür Sönmez 'Müzikle Şifaya Yolculuk' isimli sunum yaptı. Ney sanatçısı Doç. Dr. Süleyman Erguner ve sanatçı Bahadır Özüşen'de vatandaşlara canlı performans sergiledi.