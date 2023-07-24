Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Veli Altınkaya Basın Müzesi, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nda hizmete açıldı. Restorasyonu tamamlanan ve Kayseri Gazeteciler Cemiyeti işbirliği ile müzeye dönüştürülen tescilli konut, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden dönemin Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya ismiyle hizmete alındı. Müze, Kayseri basınının geleceğine ışık olacak.

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Veli Altınkaya Basın Müzesi, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nda hizmete açıldı.

Büyükşehir Belediyesince restorasyonu tamamlanan ve Kayseri Gazeteciler Cemiyeti işbirliği ile müzeye dönüştürülen tescilli konut, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden dönemin Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya ismiyle hizmete alındı.

Törende konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, müzenin bir vefa örneği olduğunu, basını güçlü bir şehirde basın müzesi bulunmasının anlamlı bulduğunu belirterek, Kayseri'nin müzeler şehri olacağını kaydetti.

AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler ise basın mensuplarının sorumluluğunun büyük olduğunu dile getirdi.

Üzerlerine yüklenen yükün de büyük olduğunu vurgulayan Böhürler, hem doğru bilgiyi iletmek hem sorumluluk sahibi olmak hem de toplumu doğru yönlendirmenin medyanın en büyük hedeflerinden birisi olması gerektiğini kaydetti.

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ ise müzenin Kayseri basınının geleceğine ışık olacağını belirtti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun da Türk basın tarihinden bahsederek, mesleğin önemini anlattı.

Konuşmaların ardından Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Veli Altınkaya Basın Müzesi hizmete açıldı.

Vali Çiçek ve il protokolü, basın yayın alanında emeği bulunan kişilerle kullanılan ekipman, malzeme, belge ve yayınların yer aldığı müzeyi gezerek yetkililerden bilgi aldı.