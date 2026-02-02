Haberler

Kayseri Emniyet Müdürü Aydın, şehit çocuğunu makam aracıyla okula götürdü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, şehit polis memuru Birol İli'nin oğlunu 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin ilk gününde makam aracıyla okula bıraktı.

Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, şehit polis memuru Birol İli'nin oğlunu 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin ilk gününde makam aracıyla okula bıraktı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre Aydın, 2022 yılında şehit olan polis memuru Birol İli'nin oğlu Metehan'ı evinden alarak makam aracına bindirdi.

Metehan, polis araçlarının da eşlik ettiği konvoyla eğitim gördükleri okula geldi.

Aydın, sınıfına kadar getirdiği Metehan'ın öğretmenleriyle de görüştü.

Açıklamada, "Metehan'ımızın ve tüm öğrencilerimizin yeni eğitim dönemini kutluyor, başta Şehit Birol İli olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz. ?Büyük Emniyet ailesi olarak emanetlerimizin her daim yanındayız." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Murat Asil - Kültür Sanat
Trump: Hindistan Rus petrolü alımını durdurmayı kabul etti

Trump, Putin'in en büyük müşterisini çaldı: Artık bizden alacaklar
Gülistan Kılıç Koçyiğit'ten Türk bayrağını indiren şahısla ilgili bomba iddia: Hemşire demiş ki...

Bayrağımızı indiren şahısla ilgili bomba iddia: Hemşire demiş ki...
Ertuğrul Sağlam Belçika'yı karıştırdı

Ertuğrul Sağlam Belçika'yı karıştırdı
Cesur tercihiyle şoke etti: Ünlü oyuncu ödül törenine sütyensiz çıktı

Cesur tercihiyle şoke etti: Ünlü oyuncu ödül törenine sütyensiz çıktı
Fatih Ürek'in ölümü sonrası çok konuşulan iddiaya hastaneden yalanlama

Ölümü sonrası çok konuşulan iddiaya hastaneden yalanlama
Simpsonlar yine mi bildi? 25 yıl önceki 'Gizemli ada' mesajı Epstein dosyalarında gerçek oldu

Simpsonlar bunu da bildi! Epstein adasını 2001'de öngörmüşler
İmzayı attı! İşte Allan Saint-Maximin'in yeni takımı

İmzayı attı! İşte yeni takımı