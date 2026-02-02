Kayseri Emniyet Müdürü Aydın, şehit çocuğunu makam aracıyla okula götürdü

Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, şehit polis memuru Birol İli'nin oğlunu 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin ilk gününde makam aracıyla okula bıraktı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre Aydın, 2022 yılında şehit olan polis memuru Birol İli'nin oğlu Metehan'ı evinden alarak makam aracına bindirdi.

Metehan, polis araçlarının da eşlik ettiği konvoyla eğitim gördükleri okula geldi.

Aydın, sınıfına kadar getirdiği Metehan'ın öğretmenleriyle de görüştü.

Açıklamada, "Metehan'ımızın ve tüm öğrencilerimizin yeni eğitim dönemini kutluyor, başta Şehit Birol İli olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz. ?Büyük Emniyet ailesi olarak emanetlerimizin her daim yanındayız." ifadeleri kullanıldı.